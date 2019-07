Scene desprinse din filme! Anamaria Prodan a fost urmarita, noaptea, de mai multe masini

Anamaria Prodan google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Anamaria Prodan este o femeie puternica, care a dovedit mereu ca se poate descurca intr-o lume a barbatilor. Numele ei a fost mereu in prim plan si a stiut de fiecare data cum sa gestioneze situatiile in care este implicata. Dar succesul nu aduce mereu doar lucruri bune, pentru ca, in urma cu mai mult timp, Anamaria Prodan a povestit ca a trecut prin momente dificile, dupa ce a fost terorizata si urmaria noaptea de diferite masini. Ba chiar fiica sa, Rebecca, era foarte speriata la acea vreme, iar Anamaria Prodan a ajuns chiar sa-si ia permis de port arma pentru ca se temea pentru viata ei. Anamaria Prodan, mesaj pentru Cornel Dinu: Reprezint... "Eu am avut niste momente in cariera cand am simt ...