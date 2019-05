Scene fierbinti la ''Insula Iubirii''. Nu au mai putut rezista

Insula Iubirii google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Pana la urma, nu a rezistat ispitei! Costa a refuzat sa doarma in pat cu Nicoleta, preferand baia, dar… La scurt timp dupa ce au ajuns in Thailanda, unde s-a filmat ”Insula Iubirii”, cei doi au dat frau liber pasiunii. Saptamana viitoare, la „Insula Iubirii”, Costas va fi cu un pas mai aproape de ispitire. Desi a declarat la testimonial ca ii place de Nicoleta doar ca amica, imaginile spun altceva! Cei doi isi vor petrece noaptea in acelasi pat, dupa ce au stat imbratisati, cu zambetele pe chipuri, printre valuri, scrie spynews.ro. Dana a parasit Thailanda! Alexandra, fosta iubita a lui Aurel, noua ispita de la "Insula Iubirii" „Imi place ca prietena. Ca a ...