Scene HALUCINANTE: Un barbat, prins de concubina in timp ce facea gesturi sexuale in fata fetitei ei de cinci ani

fetita google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Scene incredibile surprinse in Vrancea. O femeie a postat pe imagini pe care ea le-a filmat si in care apare concubinul sau, in timp ce face gesturi cu tenta sexuala in prezenta copilei ei, in varsta de cinci ani. Politistii, procurorii si inspectorii de la Protectia Copilului au demarat, marti, o ancheta. EXCLUSIV! Preotul pedofil a fost retinut pentru 24 de ore - FOTO Ca urmare a aparitiei imaginilor pe retelele de socializare, politia s-a autosesizat si a demarat cercetarile. ”Politistii Sectiei 6 Politie Rurala Nanesti s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul ca in mediul online au fost distribuite fotografii si o inregistrare video in care un barbat apare in ipostaze cu tenta sexuala in ...