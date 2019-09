Scene incredibile in curtea familiei Melencu, la descinderile poliției. Femeia a leșinat, bunicul a vrut sa iși dea foc

Scene incredibile s-au derulat în curtea familiei Melencu din localitatea Dioști care s-a umplut de procurori, polițiști și jandarmi veniți să o ridice pe mama Luizei. Monica Melencu nu s-a prezentat joi la DIICOT Buucrești deși era citată. Ca urmare, DIICOT a trimis procurorii să o ridice pe femeie pentru a se prezenta la DIICOT The post Scene incredibile în curtea familiei Melencu, la descinderile poliției. Femeia a leșinat, bunicul a vrut să își dea foc appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.