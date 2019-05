Scene incredibile in Podu Ros. Deputatul Marius Bodea a ingropat PNL Iasi. Detalii de groaza din filiala ieseana a liberalilor

Marius Bodea 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Un adevarat dezastru a avut loc in organizatia locala a PNL Iasi • Formatiunea a ajuns sa se faca de ras in oras din cauza scorului rusinos obtinut la alegerile europarlamentare care au avut loc recent in oras • Principalul vinovat este deputatul Marius Bodea, presedintele organizatiei municipale • In cativa ani de mandat la conducerea PNL Iasi, Bodea a dus organizatia intr-un anonimat complet • Bodea a obtinut pe oras cu opt procente mai putin decat organizatia pe intreg judetul • Mai multe voci din partid au ajuns sa-i ceara demisia din fruntea filialei • Liberalul nu este singurul politician din Iasi care s-a facut de ras la aceste alegeri europarlamentare ...