Scene incredibile la Acces direct, de la Antena 1. Mirela Vaida a dat afara din platou o profesoara

O profesoara de la un liceu tehnologic din Capitala a infuriat-o pe Mirela Vaida, prezentatoarea emisiunii „Acces direct” de la Antena 1. Cadrul didactic a explicat ca vrea sa detina permis de port-arma ca sa se apere de parintii care vin la scoala extrem de agresivi. Momentan, aceasta detine un permis pentru pistoale neletale, dar vrea sa detina unul si cu gloante letale pentru autoaparare.

Mirela Vaida versus o profesoara cu gandiri extremiste

Profesoara a fost chemata la Acces direct sa explice de unde i-au venit astfel de idei. La un moment dat in emisiune, discutia a degenerat, iar prezentatoarea Mirela Vaida a fost nevoita sa o dea afara pe femeie. Mihaela Ciuc a explicat in fata unei tari intregi, fara nicio jena, ca ar utiliza oricand un pistol cu gloante letale pentru a se apara de parintii furiosi care vin cu tot felul de nemultumiri la scoala.

Cearta a devenit mai aprinsa in momentul in care profesoara Ciuc a insinuat ca parintii cresc niste infractori, lasand sa se inteleaga ca toti elevii de la liceul tehnologic din Bucuresti unde preda ea ar fi niste delincventi. Mirela Vaida a invitat-o in acel moment sa plece din platoul de televiziune.

Profesoara Ciuc: „Dumneavoastra ati creat delincventi”

„Doamna profesor, cu tot respectul, nu puteti sa le spuneti parintilor ca noi cream delincventi pentru ca ei reactioneaza cand le discriminati copilul”, i-a spus Mirela Vaida Mihaelei.

„M-ati acuzat ca eu creez delincventi, nu eu i-am creat, dumneavoastra i-ati creat. Vreau sa vorbesc, daca nu ma ridic si plec”, i-a spus in replica profesoara. „Dar chiar va rog sa iesiti. Va rog sa-i inchideti lavaliera. La revedere. Va rog foarte mult. Nu va permit sa le spuneti oamenilor din tara asta ca creeaza delincventi. Va rog sa iesiti afara acum. Din punctul meu de vedere, ministrul Educatiei trebuie sa ia o atitudine”, a continuat Mirela Vaida extrem de iritata, scrie spynews.ro.

