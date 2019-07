Scene incredibile la Vaslui! Doua maicute au impins un barbat pe sinele trenului - VIDEO

Maicute Vaslui google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Politistii din Vaslui au deschis doar penal impotriva a doua femei deghizate in maicute, care au impins un barbat pe sinele de cale ferata, in Gara Vaslui. Doua maicute din Vaslui, puse pe scandal. Au scuipat si blestemat toti oamenii care le-au iesit in cale. Motivul e uimitor - VIDEO Incidentul a avut loc luni seara, in jurul orei 20.00. Cele doua erau pe peronul garii din Vaslui, cu mai multe bagaje, iar, conform imaginillor de pe camerele de supraveghere, cand barbatul s-a apropiat, una dintre femei s-a deplasat brusc cu spatele, impingandu-l spre sinele de cale ferata.pana cand acesta a cazut. Dupa acest moment, femeile si-au luat bagajele si au plecat, barbatul fiind ajutat sa se ridice de pe si ...