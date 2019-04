Scene intense intre Bianca Dragusanu si Victor Slav! Ce s-a intamplat intre ei cand s-au intalnit la filmari

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Bianca Dragusanu l-a luat la palme pe Victor Slav, iar la scena a asistat si Catalin Botezatu! Scene de o intensitate maxima s-au consumat intre Victor Slav si Bianca Dragusanu! Si-au aruncat replici intepatoare, s-au cercetat din cap pana in picioare, cu privirea, si au ajuns sa-si spuna lucruri pe care le-au tinut ascunse pana in acest moment. Iata imagini in exclusivitate cu cei doi, in momentul in care Victor a fost luat prin surpindere de fosta partenera de viata. Totul s-a petrecut la filmarile pentru "Vulturii de noapte", editia pe care o veti putea urmari marti, de la ora 23:00, la Kanal D. Prezent la toate acestea a fost si Catalin Botezatu, aflat si el la filmarile pentru show-ul pre ...