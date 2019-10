Oficial, sunt inca sot si sotie, insa nu mai locuiesc sub acelasi acoperis, iar Ioana Simion a confirmat aceasta separare de Ilie Nastase. Si, asa cum chiar frumoasa bruneta a subliniat, ei se comporta ca doi parteneri. Recent, acestia au fost surprinsi intr-un local de fite, insa, la cateva minute bune de la scenele de tandrete a izbucnit un scandal, iar replicile acide nu au intarziat sa apara.

Scene ireale cu Ilie Nastase si sotia Ioana! “Du-te, ba, dracu’ de prost!”

Ioana si Ilie Nastase au petrecut o seara frumoasa la o terasa de lux din Bucuresti, iar in urma promisiunilor facute de fostul tenismen, sotia lui i-a zambit si chiar l-a lasat sa o sarute. Bucuros ca si-a facut partenera de viata fericita, Nasty a sarbatorit aceasta mica victorie cu cateva pahare cu vin rosu… Ioana Nastase a baut doar o cafea. Dupa ce au achitat nota, cei doi au plecat imbratisati spre vila fostului sportiv, relateaza spynews.ro.

Dupa ce taxiul i-a lasat acasa, ei au stat cateva minute… suficiente cat Ilie Nastase sa isi faca un mic bagaj si sa porneasca impreuna cu sotia lui, Ioana, spre apartamentul in care ea sta cu chirie de cateva saptamani. Ajunsi la blocul brunetei, Ilie Nastase a provocat un scandal, dupa ce a fost intrebat de unul dintre paparazzi care erau pe urmele lor daca s-a impacat sau nu cu Ioana.

“Du-te, ba, dracu’ de prost! Ma intrebi tampenii?”, a reactionat fostul tenismen, conform sursei citata mai sus. Partenera lui de viata a incercat sa-l tempereze si i-a spus: “Ilie, lasa baiatul!”, insa acesta a continuat: “De ce ma deranjezi la ora asta? Unu’ ti-ar rupe si fata! Ai noroc ca in seara asta ma simt bine”. Scenele neplacut s-au incheiat cu o urare din partea sotiei fostului sportiv, care le-a zis jurnalistilor: “O seara frumoasa”. Dupa aceasta replica, cei doi soti s-au indreptat catre apartamentul inchiriat de Ioana Simion intr-un cartier rezidential din zona Pipera.

Ioana si Ilie Nastase s-au rugat la Manastirea Voronet

In urma cu doua zile, Ioana si Ilie Nastase au mers impreuna cu doua prietene la Manastirea Voronet, unde s-au rugat si au aprins lumanari. Cei doi soti au facut publice mai multe fotografii pe care le-au realizat in timpul vizitei la celebrul lacas de cult. In dreptul unei poze, frumoasa bruneta a scris urmatorul mesaj emotionant: “Hraneste sufletul pentru a fi un om echilibrat !!!”. Acest lucru s-a petrecut, dupa ce, la inceputul acestei luni, sotia fostului tenismen a transmis un mesaj subliminal la un selfie pe care si l-a facut in masina: “Daca ranesti un om bun, nu iti va face rau, dar il vei pierde!”.

Ioana si Ilie Nastase, cununia civila in primavara acestui an

Va reamintim ca Ioana Simion a devenit sotia lui Ilie Nastase pe 25 aprilie, dupa ce au mers in fata ofiterului de la Starea Civila impreuna cu cativa apropiati. Fostul tenismen se afla la cea de-a cincea casatorie. Originara din Constanta, Ioana a fost si ea casatorita timp de 20 de ani, iar din mariajul care s-a terminat in urma cu trei ani, are un baiat care a facut-o bunica in primavara trecuta.

Ilie Nastase are 5 copii, din 3 casnicii. Prima mare iubire a campionului mondial a fost Dominique Grazia, un manechin din Belgia foarte apreciat in acele timpuri, iar cu aceasta are o fiica Nathalie (42 de ani). In 1980, a divortat de ea si si-a refacut viata cu fotomodelul american Alexandra King, alaturi de care a infiat un baiat, Nicholas (31 de ani) si o fata, Charlotte (28 de ani). Mariajul nu a mers, au divortat ,apoi s-a casatorit cu Amalia Teodorescu pana in 2010, din mariajul lor rezultand 2 fete: Alessia (15 ani) si Emma (12 ani). Dupa Amalia a urmat Brigitte Sfat, insa si de aceasta a divortat anul trecut, dupa doar cinci ani de mariaj si opt de relatie.

