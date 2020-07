SCENE NEOBIȘNUITE la dezbaterea pe Legea carantinarii: un senator PNL a stat cu sticla cu coniac in mana

Scene inedite. la dezbaterea de ieri seară pe tema Legii carantinării, ajunsă în Senat, în calitate de cameră decizională. Senatorul PNL Daniel Fenechiu a făcut show, cu o sticlă de coniac, în timp ce se discuta despre legea care decide ce pățesc românii infectați cu coronavirus.

"Dezbaterile din Comisia Juridică a Senatului s-au terminat azi noapte, în jurul orei 1.20, în scene haluciante. Senatorul PNL, Daniel Fenechiu, avocat, în transmisie live de acasă, a adus în timpul dezbaterilor pe lege la cadru o sticlă fină de coniac, a ciocnit cu sticla de coniac şi a continuat dezbaterile pe proiectul de lege privind carantinarea şi izolarea românilor. Senatorul a spus că la ora aceea are nevoie de o palincă şi, pentru că n-are palincă, foloseşte coniacul.

“Un coniac din anul naşterii mele, are 50 de ani. Aşa, când e un moment important, beau câte un păhărel, îmi stimulează crativitatea, e foarte, foarte ok. Şi ca lumea să nu ştie ce fac, bem din ceşcuţă. Ştii, că pe vremuri, când eram elev, şi încălcam anumite reguli, îmi puneam în ceşcuţă. Noroc!”, a spus Fenechiu, într-un moment de relaxare al comisiei către colegii săi care au recunoscut că senatorul le-a făcut poftă de coniac şi i-au recomandat lui Fenechiu să bage sticla de băutură sub masă.

Ulterior, senatorul PNL a spus că are poftă şi de peşte care ar merge cu coniacul iar, mai târziu, tot acesta a început să mângâie şi o pisică pe care a adus-o la cadru şi a arătat-o şi comisiei în timpul dezbaterilor", scrie presacurată.ro.