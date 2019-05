Scene șocante in Argeș! Un pensioner a fost batut și violat de un consatean

Consultantul politic Cozmin Gusa are o propunere excelenta, pe care a prezentat-o marti seara la Realitatea TV. El e de parere ca Rares Bogdan ar putea fi premierul care ii trebuie lui Klaus Iohannis in acest moment, conducand un guvern minoritar, dar cu sprijin parlamentar de la partidele care formeaza noua opozitie, fireste, dupa ce executivul condus de Dancila este scos din joc.

Cozmin Guşă i-a oferit un sfat de consultant politic pro-bono lui Klaus Iohannis: să-l nominalizeze pe Rareş Bogdan la funcţia de prim-ministru. Guşă a precizat că fostul realizator de la Realitatea TV este eroul PNL-ului la europarlamentare şi că poate fi potrivit pentru această funcţie, deşi nu are experienţă politică.

Social democratii au petrecut intreaga zi dupa ce Liviu Dragnea a ajuns la inchisoare in sedinte. Ziua de marti a culminat seara cu o sedinta a Comitetului Executiv al partidului, unde, practic, toti cei care au fost maziliti de Dragnea in ultimii ani au revenit in conducerea PSD. Inclusiv Gabriela Firea si Paul Stanescu.