SCENE ȘOCANTE S-a spanzurat, dupa ce politistii s-au interesat de mama sa, gasita decedata in casa

Un bărbat din municipiul Mediaş s-a spânzurat după ce poliţiştii au sunat la uşă, interesându-se de mama sa, care era decedată în apartament, a anunţat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Sibiu, Luciana Lazăr.

"Poliţia Municipiului Mediaş efectuează cercetări in urma unui apel telefonic prin care un locatar sesiza ca nu şi-a mai văzut vecina de câteva zile iar din apartament se simte un miros puternic. La fata locului poliţiştii au stat de vorba cu fiul acesteia, care le-a spus ca mama sa lipseşte, este plecată de acasă şi a închis repede uşa, refuzând sa mai deschidă. Întrucât poliţiştii au insistat sa deschidă, mirosul suspect fiind puternic, au solicitat sprijin colegilor de la ISU Mediaş pentru a intra in imobil. În momentul in care s-a pătruns in apartament, poliţiştii au constatat că bărbatul (67 de ani) care le-a deschis iniţial era decedat (prin spânzurare) iar mama acestuia (86 de ani), decedată", a spus reprezentantul IPJ Sibiu, Luciana Lazăr, scrie agerpres.ro.

Potrivit sursei citate, "la faţa locului a fost solicitat şi un medic legist. În acest moment cercetările sunt continuate de către poliţiştii din Mediaş, urmând ca in funcţie de rezultatul autopsiei privind cauza decesului să fie stabilită şi încadrarea juridică a faptei."