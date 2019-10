Scene REVOLTATOARE la Timișoara - Patroana unei firme, luata pe sus de polițiști, din greșeala; A sunat la 112 ca sa scape

Descindere eronată la o adresă din Timișoara. Poliţiştii au luat-o pe sus pe reprezentanta unei firme care încerca să le explice că nu sunt pe bulevardul trecut în mandatul de aducere pe care l-au prezentat, potrivit stirileprotv.ro.

Unul dintre agenți i-a întors mâna femeii la spate și a obligat-o să iasă în stradă, iar când aceasta s-a plâns că vă suna la 112 i-a spus că ea va fi cea amendată.

Scenele revoltătoare au fost surprinse de camere de supraveghere.

Totul a început după ce o patrulă de poliţie s-a prezentat la sediul firmei de pe strada Constructorilor din Timişoara cu un mandat de aducere pentru un bărbat, emis de Judecătoria Lugoj. Acesta era căutat pentru contrabandă cu ţigări. Dar adresa era greşită.

Polițist: “Avem un mandat pus în executare de la Judecătoria din Lugoj pentru Szabo Ludovic”.

Administrator firmă: “Pe ce adresă?”

Polițist: “Constructorilor nr 6

Administrator firmă: “Este bulevard sau stradă?”

Polițist: “Bulevard”

Administrator firmă: “Bulevardul este în Calea Buziaşului”

Polițist.“Da, ştiu că e în Buziaşului, dar sigur nu e aici?”

Femeia a refuzat să completeze o declaraţie pe proprie răspundere potrivit căreia individul căutat de poliţişti nu se afla în sediul firmei pe care o deţine. În acel moment, cei trei agenţi de poliţie, un bărbat şi două femei, au cerut întăriri. În câteva minute a apărut încă un echipaj de poliţie.

Citește și: Accident GRAV - Trei copii au fost răniți, după ce mașina în care erau, condusă de o tânără beată, s-a răsturnat

Polițist: “Am nevoie de sprijin pe Constructorilor nr 6. Trimite te rog echipajul”.

Administrator firmă: “Ok, o să vă rog să ieşiţi afară“

Polițist: “O să ieşim...cu dumneavoastră”

Administrator firmă: “Vedeţi ce scrie aici? Bulevardul Constructorilor. Repet, veniţi cu adresa pentru strada Constructorilor, asta nu este bulevard, în cazul în care nu ştiţi căutaţi pe Google maps!”

În realitate, cele două adrese sunt la mare distanţă una de alta, fiecare în celălalt capăt al oraşului. Poliţiştii au nimerit la sediul unei firme, iar proprietara le-a explicat că au greşit adresa, însă aceştia i-au cerut buletinul. Pentru că nu avea actul la ea, dar şi pentru că spiritele s-au încins, unul dintre agenţi a vrut să o ia cu forţa să o scoată afară din sediul societăţii.

Disperată, femeia a sunat la 112 să raporteze abuzul poliţiştilor.

Daniela Sasu, femeia implicată în scandal: “Au considerat că trebuie să mă ia pe sus, cu forţa, să mă îmbrâncească şi să mă scoată afară din propria mea casă. Le-am zis că sun la 112, unul dintre poliţişti m-a ameninţat că dacă sun la 112 voi lua amendă şi pentru că ai apelat 112. Am făcut o petiţie online, am informat IGPR-ul, am informat Poliţia Romana, urmeaza să adresez şi o plângere şi către Parchet de pe lângă judecătorie”

Corina Stratulat, avocatul firmei : “Aceştia au avut un comportament neadecvat vis-a-vis de mandatul iniţial, adică s-a prezentat la adresa greşită şi desfăşurarea de forţe a fost masivă.”

Citește și: SCANDAL cu soțul purtătoarei de cuvânt a lui Klaus Iohannis, pilot la Tarom: 'Ne-au pus șefi tot felul de mercenari'

Reprezentanții IPJ Timiș au declarat, joi, că a fost declanșată o anchetă internă, urmând ca procurorii să stabilească împrejurările în care s-a produs incidentul de luni, la sediul unei firme din Timișoara.

„Conducerea Inspectoratului de Politie Județean Timis a dispus efectuarea de verificări prin intermediul Biroului Control Intern, față de evenimentul ce a a avut loc pe strada Constructorilor, din municipiul Timișoara, iar în urma acestor verificări preliminare există indicii că s-ar contura elementele constitutive ale infracțiunii de purtare abuzivă, motiv pentru care, în cursul zilei de azi, lucrarea va fi înaintata Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiș pentru efectuarea cercetărilor și luarea măsurilor legale care se impugn”, a declarat Aurora Voicilă, purtătorul de cuvânt al IPJ Timiș.

Surse apropiate anchetei au declarat că polițiștii însărcinaţi cu punerea în executare a mandatului de aducere au mers la două adrese, întrucât în Timișoara există și Bulevardul Constructorilor, și Strada Constructorilor.

Reprezentanta firmei care a încercat să le explice că nu sunt la adresa pe care o caută a depus o plângere împotriva agenților. Aceasta a prezentat și imaginile surprinse în timpul incidentului. Pentru că nu avea cartea de identitate la ea, doi dintre agenți au fost filmați în timp ce o scot afară din sediu. Echipajul căuta, de fapt, un bărbat pentru care fusese emis un mandat de aducere într-un dosar de contrabandă cu ţigări.