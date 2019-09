Scene SOCANTE in Timisoara: Bataie intre suporteri dinamovisti si timisoreni - VIDEO

Bataie google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Zeci de suporteri s-au luat la bataie in aceasta dimineata, in Piata Unirii din Timisoara. Un grup de aproximativ 30 de fani dinamovisti au ajuns, dimineata, la Timisoara, cu avionul. Pana sa ajunga la Arad, la meciul favoritilor cu UTA, acesti s-au plimbat prin Timisoara, unde au intrat in conflict cu suporterii lui ASU Poli. Incredibil! Romanul care a socat Marea Britanie! Loveste fara mila o batrana - VIDEO Un scandal intre mai multi suporteri ai echipelor de fotbal Dinamo Bucuresti si Poli Timisoara a avut loc, marti, in centrul municipiului Timisoara, unde au fost rupte scaune de la terase si au fost sparte sticle. Jandarmii au intervenit pentru a aplana conflictul, mai multe persoane fiind duse la ...