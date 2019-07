Scene terifiante in Rusia! Un barbat si-a ucis iubita in timp ce facea dragoste, iar mai apoi a bagat-o in cuptor

nina2 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Mikhail Tikhonov, in varsta de 27 de ani, a ucis-o pe Nina Surgutskaya, in varsta de 25 de ani, in Kursk, un oras din vestul Rusiei. Cei doi faceau sex in momentul in care medicul a facut o descoperire care l-a determinat sa isi ucida partenera si sa o gateasca. Conform wowbiz.ro, criminalul, Mikhail Tikhonov, a recunoscut ca a ucis-o pe tanara cu care se intalnea de ceva vreme dupa ce si-a dat seama ca ea fusese barbat in trecut si ca suferise o interventie chirurgicala de schimbare de sex. Cand a discutat cu anchetatorii el a marturisit ca, dupa ce a omorat-o, i-a taiat cadavrul in mai multe bucati pe care le-a gatit, ulterior, in cuptor, iar resturile le-a aruncat in wc. Medicul si-a ucis iubita cu sa ...