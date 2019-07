Scene uluitoare la Vaslui! Un barbat in varsta de 84 de ani a agresat o fetita in varsta 8 ani

batran google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un batran de 84 de ani a fost arestat pentru agresarea sexuala a unei fetite de opt ani, in Vaslui. Oroarea s-a petrecut in comuna Tutova, unde individul a ademenit-o pe fata cu cinci lei pentru o inghetata, iar actele obscene s-au consumat pe marginea drumului. Locul groazei din Iasi. Daca treci pe aici, ai sanse mari sa fii agresat, talharit sau chiar victima unui viol. Tinta lor sunt femeile tinere si copiii - FOTO Individul de 84 de ani a fost prins chiar in timpul perversiunilor de catre mai multi soferi, care l-au imobilizat si au chemat politia. Batranul si-a petrecut aproape toata ziua la magazinul din centrul comunei, urmarind in special copiii de scoala primara. Intr-un final a ochit o fetita ...