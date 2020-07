Scenes From a Marriage, adaptare a filmului lui Ingmar Bergman ii are la centru pe Michelle Williams si Oscar Isaac

Actorii Michelle Williams şi Oscar Isaac vor fi protagoniştii miniseriei „Scenes From a Marriage”, adaptare a filmului omonim al lui Ingmar Bergman comandată de HBO, potrivit Variety, potrivit news.ro.

Producţia scrisă şi regizată de Bergman, cu Liv Ullmann şi Erland Josephson, a fost difuzată la televiziunea suedeză în 1973, în şase părţi.

Noua versiune va avea în centru un cuplu american şi va examina, prin intermediul acestuia, dragostea, ura, dorinţa, monogamia, căsnicia şi divorţul.

Williams şi Isaac vor fi şi producători executivi alături de Hagai Levi („Our Boys” - HBO şi „The Affair” - Showtime), care va scrie scenariul şi va regiza.

Michael Ellenberg va fi producător executiv prin Media Res. Fost director la HBO, el a lucrat la adaptarea „Scenes From a Marriage” de mai mulţi ani. Acesta a fost unul dintre primele proiecte anunţate atunci când a lansat, în urmă cu trei ani, Media Res.

Michelle Williams a primit recent trofee Emmy şi Globul de Aur pentru rolul din miniseria „Fosse/ Verdon” (FX). De-a lungul carierei, a fost de patru ori nominalizată la Oscar - pentru rolurile din „Brokeback Mountain”, „Blue Valentine”, „My Week with Marilyn” şi „Manchester by the Sea”. A mai jucat în filme ca „The Greatest Showman”, „Venom”, „Shutter Island” şi „The Station Agent”.

Oscar Isaac a jucat în miniseria HBO „Show Me a Hero” în 2015, pentru care a câştigat un Glob de Aur. A mai făcut parte din distribuţia „Inside Llewyn Davis”, realizat de Joel şi Ethan Coen, a unor filme din franciza „Star Wars”, dar a jucat şi în „Ex Machina”, „A Most Violent Year”, „Annihilation”, „Drive” şi „Triple Frontier”.