Scheleții din dulapul ministrului propus la Sanatate: anchetat pentru ucidere din culpa/ DOCUMENT

Medicul Victor Costache este propunerea lui Ludovic Orban pentru Ministerul Sănătății. Acesta este anchetat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia într-un dosar de ucidere din culpă, după ce în anul 2017 o pacientă ar fi murit singură în salon, iar medicul a scris în documente că acesteia i s-au aplicat proceduri de resuscitare.

Conform Parchetului, în cauză se desfășoară cercetări, iar medicul Victor Costache a fost chemat la audieri în calitate de suspect.

În anul 2017, o femeie din Craiova a murit singură în salon, dar în documentele medicale se arată altceva. Soțul femeii îl acuză pe doctorul Costache că a mințit și, mai mult decât atât că ar fi greșit diagnosticul.

Citește și: SONDAJ CURS - Klaus Iohannis defilează, Dăncilă se menține. Dan Barna gâfâie după ancheta Rise Project

“Domnul doctor Victor Costache i-a pus soţiei diagnosticul de stenoză aortică severă, deşi orificiul valvular era de 2,5 cm şi, ulterior am aflat, pentru stenoza aortică severă orificiul valvular trebuia să fie sub 1 cm. A hotărât s-o opereze, dar în cea de-a şaptea zi de la operatie soţia mea a murit”, a declarat Mihalache Tudorică, soţul pacientei, informează Adevărul.

Soțul femeii lansează acuzații grave la adresa lui Costache: “A murit singură în salon şi doctorul Costache a încercat să ascundă asta. A fost găsită de o asistentă medicală şi nu s-a mai putut face nimic. În biletul de iesire, Victor Costache a spus că s-a descoperit pe telemetrie că pacienta a intrat în stop cardio- respirator şi că s-au început manevrele de resuscitare în timp util, dar nu e adevărat. Chiar asistenta medicală a infirmat acest lucru în faţa organelor judiciare. Şi doctorul care era de gardă şi era acasă în loc să fie la spital a povestit procurorilor exact ce s-a întâmplat în acea noapte. Soţia mea a decedat la ora 5 dimineaţa, aparatele au înregistrat stopul cardio-respirator, iar domnul doctor, ca să acopere că nimeni nu a fost lângă ea, a modificat ora decesului în ora 6”, a mai declarat Mihalache Tudorică.

După ce şi-a înmormântat soţia, bărbatul a sesizat procucurorii. „Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia a dispus citarea în calitate de suspect a numitului Costache Victor Ovidiu“, se arată într-o adresă remisă avocatului familiei Tudorică, în cauză înregistrându-se dosarul penal 703/P/2018.

Victor Costache are 45 de ani, este chirurg cardiovascular și director medical al unui spital privat din Sibiu. Mulți ani a profesat în Franța, unde s-a și specializat, devenind specialist în Chirurgie Cardiovasculară și Toracică.

Costache a terminat Facultatea de Medicină de la Iași și a urmat un rezidențiat la Toulouse, în Franța.

S-a întors în țară, iar din 2013, după ce devenise membru titular al Colegiului Francez de Chirurgie Caradiovasculară, conduce secția de Chirurgie Cardiovasculară și Toracică a spitalului privat din Sibiu și este profesor la Facultatea de Medicină „Victor Papilian” Sibiu și coordonator doctoranzi.

Costache este membru PNL de la începutul anului 2019 și este și consilierul președintelui PNL Ludovic Orban pe probleme de sănătate.

Acesta este și autorul mai multor premiere medicale naționale și internaționale în chirurgia endovasculară: primul anevrism toracic rupt tratat endovascular din România, prima protezare mitrală endoscopică cu tehnologie RAM din lume și record mondial pentru cel mai complex caz de patologie aortică tratat endovascular.