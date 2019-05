Schița demna de Caragiale la Sectorul 5 al Capitalei. Piesa de teatru se joaca din pacate pe banii noștri și este despre viitorul Sectorului 5

PNL Sector 5 îl somează pe Primarul Sectorului 5, Daniel Florea să respecte banul public, sa respecte legea și să își angajeze specialiști care să nu mai confunde deficitul cu excedentul bugetar

''O comedia neagră, aceasta a fost ultima ședință a Consiliului Local al Sectorului 5 al Capitalei din data de 23 mai. Florea Danadanache și-a chemat specialiștii din primărie ca sa vadă ce mai fac cu banii din Sectorul 5.

Primarul zero al Capitalei, Daniel Florea, nu mai știe cum să împartă banii, iar angajații lui încurcă deficitul cu excedentul bugetar. Uite banii, nu sunt banii. Mai mult, banii publici destinați investițiilor sunt împărțiți ca la piață: una mie, una ție.

Concret, Florea a susținut, în cadrul ultimei ședințe a CL Sector 5, că dacă sectorul a avut încasări de aproximativ 901 milioane și cheltuieli de aproximativ 928 de milioane - există un excedent bugetar. Astfel matematica și cele mai simple reguli de administrație publica au fost reinventate in Sectorul 5. Mai mult, aceștia au împărțit banii publici din buget ca la piață, fără studii, fără acte sau proiecte concrete.

PNL Sector 5 îl somează pe Primarul Zero al Sectorului 5, Daniel Florea să respecte banul public, sa respecte legea și să își angajeze specialiști care să nu mai confunde deficitul cu excedentul bugetar.

Am propus, alături de colegii din PNL, mai multe soluții concrete, investiții clare care sa imbunătățească viața locuitorilor Sectorului 5. Însă orice tine de investiții, trece in planul doi pentru Primarul Florea. Pe primul loc, in cheltuirea banilor, au rămas festivitățile comuniste la care copiii din sector sunt obligați sa participe'', potrivit unui comunicat remis STIRIPESURSE.RO.