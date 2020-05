Schimb de focuri la granița intre armatele sud și nord coreene, la o zi dupa reapariția liderului Kim Jong Un

Armata din Coreea de Sud a declarat că trupele sale au schimbat foc cu Coreea de Nord de-a lungul graniței lor terestre, transmite Al Jazeera. Șefii Statului Major din Seul au declarat că trupele nord-coreene au tras mai multe gloanțe la un post de gardă sud-coreean în interiorul graniței puternic fortificate dintre cele două țări, […] The post Schimb de focuri la graniță între armatele sud și nord coreene, la o zi după reapariția liderului Kim Jong Un appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.