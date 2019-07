Schimb de replici in CSM - Un judecator a rabufnit: 'Boicotul, o premiera pe care a inceput-o Savonea in 2016'. La discuție a intervenit și Birchall

Plenul CSM a fost amânat, pentru a treia oară, din lipsă de cvorum, iar după ce Lia Savonea, șefa CSM, a făcut acest anunț, a urmat o discuție tensionată între membrii prezenți și au fost lansate acuzații potrivit cărora opiniile membrilor nu sunt respectate și ședințele nu sunt transparente.

Doi din cei șapte membri care au semnat scrisoarea de săptămâna trecută unde au subliniat că nu vor veni la plenul CSM până nu sunt eliminate de pe ordinea de zi punctele ce vizează Secția de anchetă, s-au prezentat la plenul de luni (amânat însă, tot din lipsă de cvorum).

Judecătorul Andrea Chiș, care a semnat scrisoarea, a spus că boicotul de săptămâna trecută nu este o premieră, deoarece la un astfel de demers a participat în trecut și Lia Savonea.

„Fiecare coleg care lipsește astăzi are o justificare. Fie este în concediu, fie este în delegație. Boicotul - numiți-l cum vreți dumneavoastră - de data trecută nu este o premieră a celor șapte colegi care fac acastă solicitare din martie. Este o premieră pe care ați început-o dumneavoastră, doamna președinte, atunci când a vorba despre discutarea raportului de audit al Inspecției Judiciare pe anul 2016 pe vremea când doamna președinte Mariana Ghena conducea acest Consiliu. Cinci membi ai Consiliului au refuzat să participe la plen, lăsând plenul fără cvorum, cu justificarea că protejează dreptul la apărare al inspectorului-șef. Ați condiționat participarea la plen de scoaterea de pe ordinea de zi a acelui punct care nu s-a mai discutat niciodată pentru că s-a discutat doar raportul de audit pe 2017. Acum spuneți că trebuiau să vină colegii și să discutăm”, a spus Chiș, conform Mediafax.

Preşedintele Ford România a IZBUCNIT la adresa ministerului Transporturilor: 'Nu a fost înregistrat vreun mare progres '

În replică, Savonea, șefa CSM, i-a spus că „întotdeauna au fost deschiși la discuții”.

„Din păcate, cererea dumneavoastră și a colegilor de a se amâna această ședință și a se scoate de pe ordinea de zi - eu am citit-o în presă, trebuie să recunoaștem. Cea de săptămâna trecută. Ea nu a fost solicitată oficial Consiliului, am citit-o în presă. Ați ales să o trimiteți în presă și nu să o discutăm. Puteați să coborâți în ședință și să discutăm”, a spus Savonea.

La rândul său, judecătorul Mihai Bălan, semnatar al scrisorii transmise în presă, a spus că au discutat deja informal nemulțumirile privind punctele contestate de pe ordinea de zi.

„Eu cred că discuțiile informale arată că există niște punți de comunicare. Nu trebuie să înregistrăm o cerere și doar atunci să discutăm. (...) În ce privește aceste afirmații agresive de condiționare înlătură orice urmă de cooperare pe viitor. Asta am susținut înainte: să discutăm între noi. Sunt subiecte sensibile, care ne preocupă pe toți. Dar trebuie să le discutăm. Dacă punem piciorul în prag și nu vrem să-i ascultăm pe ceilalți doar pentru că avem o majoritate, atunci este clar că vom ajunge în aceste situații, că ne ridicăm din ședință. Acela este boicot adevărat, nu când încercăm să discutăm. Noi v-am rugat ca atunci când veți face ordinea de zi să ne consultați”, a spus Bălan.

Lia Savonea: „Dacă ajungem să ne consultăm și cu privire la ordinea de zi, nu vom mai putea funcționa”.

Mihai Bălan: „E a treia oară când reiterăm să ne ascultați”.

Judecătorul Evelina Oprina: „Am auzit tot felul de discursuri manipulatorii. Eu vreau să spun că din acest moment voi apela la orice mecanism legal pentru a încerca să punem stavilă acestor discursuri, acestor manipulări. (...) În ce privește cele trei puncte care vizează Sectia de Investigare a Infracțiunilor din Justiție, este evident că punctul meu de vedere este că este o încercare pentru ca această secție să nu funcționeze sub nicio formă, îmi amintesc discursurile inițiale, nu există această nevoie (nevoie de a fi înființată Secția, n.r.), că nu există dosare care să vizeze magistrații (...), s-a spus că numărul de 15 posturi de procurori este insuficient. Eu nu mai înțeleg această abordare, de aceea am spus că este o acțiune concertată”.

Stelian Tănase, analiză la sânge a Congresului PSD: imaginea care rămâne în urma marelui eveniment

La discuție a intervenit și Ana Birchall, care a spus, din nou, că vrea să fie anunțată din timp cu privire la calendarul secțiilor și al plenului.

„Când am fost întrebată de presă, la prima mea participare, cred că acum vreo două luni de zile, când mi se spunea că este foarte multă tensiune (...) am spus că sunt anumite tensiuni. Eu observ că aceste tensiuni, nu numai că continuă, dar se agravează. Fac apel la dumneavoastră, doamna președintă, dacă aveți nevoie și de sprijinul Ministerului Justiției, vă reiterez și ceea ce v-am reiterat și în discuții personale, telefonice și instituționale. Eu nu am spus o anumită zi, am indicat ca preferință ziua de marți, explicându-vă că de obicei ședința de Guvern este joi și atunci miercurea și dimineața zilei de joi sunt foarte dificile pentru mine având în vedere că majoritatea, 90% din actele normative care intră în ședința de Guvern trebuie să poarte și semnătura ministrului Justiției”, a explicat Birchall.

Ministrul Justiției a mai atras atenția că fiecare opinie a membrilor trebuie respectată, mai ales pentru că blocajul creat „nu face bine nimănui”.

„Noi, în momentul în care am primit la Ministerul Justiției raportul GRECO, l-am tradus, este deja un memo înaintat către Guvern pentru a se propune publicarea. O să vă anunț din timp data publicării pentru că după cum știți trebuie să ne consultăm cu cei de la GRECO. (...) Am fost la o secție, aștept de la dumneavoastră să-mi spuneți când sunt și celelalte secții, dar din punctul meu de vedere, așa cum am observat eu în toată această perioadă, cred că trebuie să găsim o cale de a depăși aceste tensiuni care se agravează, escaladează și nu fac bine nimănui. (...) Asta este solicitarea mea și sper să putem să depășim această situație de a fi la a treia ședință, am venit să avem de unde să ne întoarcem, din punctul meu de vedere. (...) Doresc să particip și la sedința plenului și la secția judecători. Dacă puteți să îmi dați un calendar cu o lună înainte”, a cerut Birchall.

Lia Savonea: „Cu un an...”

Ana Birchall: „E o rugăminte practică”.

Nicoleta Ținț: „Noi avem mâine ședință de secție. Înteleg că nu știți. Am reținut rugămintea. Se întâmplă lucruri de neînțeles. Eu am în față mailul prin care am fost convocată la această ședință de secție, este expediat în 27 iunie. Este și doamna președinte al Înaltei Curți și cabinet ministru (în lista destinatarilor, n.r.)”.

Ana Birchall: „Dar mâine este MCV (vizita delegației MCV în România, n.r.). Eu v-am spus cu titlu de rugăminte generală. (Ținț intervine) Eu nu v-am întrerupt, dacă îmi permiteți”.

Lia Savonea: „Vorbește un judecător, doamna ministru, vă rog”.

Ana Birchall: „Suntem membri CSM cu toții, să știți”.

Lia Savonea: „E adevărat, dar vorbește un judecător cu grad de curte de apel”.

Președintele CSM, Lia Savonea, a anunțat, luni, că plenul va fi amânat pentru a treia oară, deoarece cei șapte membri (Anamaria Chiș, Mihai Bălan, Bogdan Mateescu, Cristian Ban, .Florin Deac și Tatiana Toader) care au boicotat ședința săptămâna trecută au transmis un e-mail pentru a cere din nou eliminarea de pe ordinea de zi punctele privind SIIJ până sunt dezbătute rapoartele europene.