Schimb de replici intre un ministru PSD și un consilier prezidențial pe Facebook - Marul discordiei: documentarul german despre PSD și Dragnea

Schimb de replici pe Facebook între ministrul Comunicațiilor, Alexandru Petrescu, și fostul ministru de Externe, Lazăr Comănescu, în prezent consilier prezidențial! Totul a pornit de la reacția lui Alexandru Petrescu la documentarul german despre PSD și Liviu Dragnea. Ieri, ministrul Comunicațiilor a spus că documentarul realizat de postul național de radio din Germania este construit pe informații false, fiind prezentat în contextul alegerilor. Tot el a dat sugestii postului național de radio din România să realizeze un reportaj documentat în legătură cu creșterea extremismului în Germania.

Într-un comentariu la postare, Lazăr Comănescu îi atrage atenția lui Petrescu că este membru al Guvernului și că astfel de replici nu ajută.

„Domnule Petrescu,

Este dreptul dv, desigur, sã aveti si sa exprimati, ca simplu cetãtean, propriile opinii , dar lumea stie ca sunteti in prezent membru al guvernului roman si ar fi bine sã tineti seama de acest lucru cand va exprimati, fie si pe Facebook.

Replica pe care sugerati Radio Romania sã o dea postului Deutschlandfunk, aduce aminte de gluma ante 1989 potrivit cãreia, la critici americane , sovieticii replicau “.... voi criticati, voi care i-ati exploatat pe....”. Nu cred ca asemenea replici ajuta, dupã cum un recent comentariu, tot al dvs, privind extinderea mandatului presediniei romane a Consiliului UE pe motiv de rezultat al alegerilor din Finlanda i-a fãcut pe multi sã ridice din sprâncene.”, i-a scris Comănescu.

Surpriză - ROBOR scade în ziua în care BNR a anunțat noul indice de referinţă pentru creditele în lei

În replică, Petrescu l-a întrebat pe Comănescu când, în calitate de diplomat al statului român, a ridicat ultima dată din sprâncene la torentul de critici din exterior.

„Stimate domnule Comanescu, respectuos va intreb, in calitatea dvs de diplomat al statului roman, cand "ati ridicat ultima data din sprancene" la torentul de critici, "sfaturi" venite din partea unor tari cu statut egal de membru UE, Romania devenind fără doar și poate, ținta cea mai confortabila pentru toti cei care doresc sa-si creasca procentele electorale la nivelul UE, simuland intransigenta pentru actiuni ce sunt practici in tarile lor.

Si in incheiere, revenind la Finlanda, nu-mi amintesc pozitia dvs publica cand Iuha Sipila, premierul Finlandei, urmand afirmatia europarlamentarului de aceeasi origine, Henna Virkkunen, a declarat public, in noiembrie 2018, ca tara sa are obligatia sa preia presedintia Consiliului UE in locul Romaniei despre care se credea in mod eronat ca nu este pregatita pentru acest mandat, aducandu-se un prejudiciu de imagine atat tarii cat si intregii administratii romanesti atat de la Bucuresti cat si de la Bruxelles.”, a fost replica lui Petrescu.

Comănescu n-a ezitat să-i răspundă, precizând că în diplomație un demers serios reclamă întotdeauna o evaluare în prealabil a posibilelor efecte, mai ales a șanselor de a le obține pe cele dorite.

„Domnule ministru, la fel de respectuos va raspund:

1) In diplomatie( si in politica), un demers serios reclamã, intotdeauna , o evaluare, in prealabil, a posibilelor efecte, mai ales a sanselor de a le obtine pe cele dorite;

2) referitor la povestea finlandeza si in linia celor de mai sus, Tratatele UE contin prevederi clare inclusiv in materie de exercitare a Presedintiei.”, a răspuns Comănescu.

Daniel Zamfir, săgeți acide către Isărescu după anunțul BNR privind IRCC: 'Cum e, domnule guvernator, a avut dreptate inginerul? Puțină rușinică aveți?'

Postul național de radio din Germania a realizat un documentar despre PSD, precizând că partidul e „un sistem asemănător mafiei”. În replică, ministrul Comunicaţiilor Alexandru Petrescu a cerut ca jurnaliștii să se documenteze mai bine, precizând că MAE este prea gentil în semnalarea acestor situații.

„In fiecare zi sunt naivi noi pentru trucuri vechi. Disputa politica fie romaneasca, fie europeana, este acerba, poate lua tuse extreme, in preajma alegerilor cu miza, cand de multe ori rationalul devine secundar in fata sloganurilor, bombasticului si a urii si dezbinarii, facand si pentru cei mai informati alegatori dificil sa discearna sloganul de adevar, moralul de ipocrizie, binele de rau. Cu tot obiectivismul de care sunt in stare (si nu e putin) nu pot sa nu remarc preocuparea total nefireasca a unui post de radio national din Germania, pentru un partid politic legitim dintr-o tara membra a Uniunii Europene, PSD in cazul de fata, care aparent face subiectul unui documentar construit majoritar pe baza unor informatii eronate, a unor declaratii ale unor subiecti care nu au niciun interes sa fie obiectivi si care in general sunt marginali arenei politicii mari romanesti (vezi primarul din comuna Ciugud exclus din PSD)”, a scris Alexandru Petrescu, miercuri, pe Facebook.

„Dar nu asta este nefiresc! Nefirescul consta in alocarea unui spatiu de emisie si de research important de catre un post national de radio din Germania pentru un partid romanesc, cel mai mare in cazul de fata si sub guvernarea caruia Presedintia Consiliului UE inregistreaza un real succes pentru toti cetatenii UE. Cum in ultima perioada MAE s-a dovedit prea gentil in a semnala si a raspunde la devieri de pozitii, fie si minimal, a unor cancelarii, ambasade sau institutii media importante din alte state”, a completat ministrul.

Social-democratul a dat sugestii postului național de radio din România să realizeze un reportaj documentat în legătură cu creșterea extremismului în Germania.

„Sugerez postului de radio national din Romania sa documenteze un reportaj despre augmentarea fenomenului de extremism in Germania si accederea pentru prima data, dupa finalul celui de-al II-lea Razboi Mondial, a unui partid de sorginte nationalista in Parlamentul german precum "Alternativa pentru Germania", care promoveaza in programul sau politic optiunea DEXIT( retragerea Germaniei din UE) si alte grozavii de extrema dreapta care afecteaza drepturile si libertatile tuturor cetatenilor europeni sau ale celor ce numesc Europa acasa. Fac apel catre cei care cred ca denigrarea unui partid romanesc de catre un post national al unui stat membru UE ii ajuta sa castige capital politic, sa isi gaseasca doza de romanism pentru a fi animati doar de interesele romanilor si nu de scopuri electorale vremelnice. O imagine buna si realista a tarii noastre in exterior, asa cum Romania si-o merita, trebuie sa primeze oricarui interes politic electoral”, a conchis Petrescu.