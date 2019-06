Schimb dur de replici intre Bianca Dragusanu si Teo Trandafir, in direct! ”Esti libera sa te ridici si sa pleci”

A fost cel mai discutat in ultima perioada si parca pe zi ce trece tot apar informatii noi. Despartirea Biancai Dragusanu de Victor Slav a luat prin surprindere pe toata lumea, tocmai datorita faptului ca cei doi pareau un cuplu destul de solid. Bianca Dragusanu a fost invitata in emisiunea lui Teo Trandafir, unde a dezbatut acest subiect sensibil.

Situatia este destul de delicata avand in vedere ca Bianca Dragusanu a lucrat la acelasi post de televiziune precum tatal fetitei sale. In mod normal, aceasta poveste cu nadabai a fost dezbatuta la Kanal D, la emisiunea lui Teo Trandafir. Bianca Dragusanu a venit in platou, unde a vorbit fara perdea despre momentele prin care trece, dar si cum a ajuns sa se separe de Victor Slav.

Bianca a povestit ca Tristan Tate, noul sau iubit, nu stia cine este si nu stia ca aceasta este prezentatoare TV. 'Mi-am dat seama ca avem mai multi prieteni in comun, dupa care am iesit. Apoi am fost prinsi de paparazzi, iar eu sunt aici nevoita sa vin si sa spun: Da, Teo, am iesit, imi asum!', a spus vedeta.

Teo Trandafir a vrut sa clarifice anumite lucruri si sa nu se inteleaga faptul ca Bianca ar fi fost obligata sa vina in emisiune si sa povesteasca, ci ca a fost strict alegerea si dorinta ei de a impartasi cu toti telespectatorii ceea ce se s-a intamplat si ce se intampla acum in viata ei.

'Exista niste inexactitati. 1. Nu esti nevoita pentru ca nu faci nimic din ceea ce nu-ti doresti. In momentul in care nu iti mai doresti aceasta conversatie esti libera sa te ridici si sa pleci. 2. Nu ti-am pus nicio intrebare care sa te fi vexat. Si 3, Tot din calculator a reiesit ca inainte de a fi nevoita sa-mi dai mie explicatii, tu te-ai pupat pe gura cu omul.', a spus Teo Trandafir.

Ce spune Victor Slav despre relatia Biancai Dragusanu

„La mine este simplu in momentul de fata, cu toate ca pare complicat. E simplu. Suntem in continuare prieteni, trebuie sa fim prieteni pentru copilul nostru. Avem un copil care trebuie crescut de ambii parinti, sa avem grija de Sofia, care are acum 1 an si 8 luni. Bineinteles ca trebuie sa existe si iubire si respect pentru ca acest drum nu se poate opri acum. In continuare, va trebui sa ne vedem si sa avem grija de bunul curs al lucrurilor. In cazul nostru nu are cum sa fie sfarsitul pentru ca ne leaga un copil foarte frumos', a declarat Victor Slav, la WOWbiz.

