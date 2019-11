SCHIMB DUR de replici intre fostul si actualul lider al PSD, in direct la TV. Ponta: Fiti mai desteapta decat portarul de la intrare / Dancila: Luati un extraveral, nu faceti o criza de nervi

Schimb dur de replici intre fostul presedintele al PSD, Victor Ponta, si actualul lider social-democrat, Viorica Dancila, in direct la TV.

Viorica Dancila a intervenit la Romania TV pentru a comenta rezultatul primelor exit-poll-uri, care o dau calificata in turul doi ale prezidentialelor, dar a sfarsit prin a se certa cu Victor Ponta, aflat in platou.

"Pentru mine este important sa nu duc aceasta lupta impotriva unui partid. Trebuie sa nu mai vorbim de guvernul meu, de comisarul meu, trebuie sa ne adresam tuturor romanilor. In turul doi, sper sa accepte confruntarea unul la unul. Trebuie sa spunem ce am facut fiecare, in timpul mandatelor noastre", a spus Viorica Dancila, inainte sa se certe cu Victor Ponta, potrivit stiripesurse.ro.

Iata mai jos schimbul de replici intre cei doi:

Victor Ponta: Fiti mai desteapta decat portarul de la intrare.

Viorica Dancila: De la dumneavoastra nici copiii nu pot invata. Domnul Ponta, puteti sa va calmati, luati un extraveral. Jignirile sunt atributul unui om slab. Fiti calm, nu faceti o criza de nervi.

Victor Ponta: Domnul Ciutacu v-a pacalit.

Viorica Dancila: Domnul Ponta nu poate vorbi de PSD.

Victor Ponta: De la 40 la 18 la suta, ati avut o realizare extraordinara.

