Schimbare cu iz de SCANDAL: Klaus Iohannis RENUNTA la ajutorul lui Vasile Blaga

Biroul Executiv al PNL a decis astazi, in unanimitate, sa-l numeasca pe Ludovic Orban in functia de sef al campaniei lui Klaus Iohannis pentru prezidentiale, potrivit surselor politice. Campania pentru primul mandat al lui Klaus Iohannis a fost condusa de Vasile Blaga, actual europarlamentar, care a mai condus si campaniile lui Traian Basescu. Dan Barna si-a inceput campania electorala agatandu-se disperat de TRAGEDIA de la Caracal: "Daca eu as fi fost presedinte, drama de la Caracal nu s-ar fi intamplat" Adjunct al lui Orban va fi Robert Sighiartau, secretar general al PNL. Pentru restul echipei de campanie, Ludovic Orban a primit mandat din partea Biroului Executiv al PNL sa discute cu Ioh ...