Schimbare de atitudine la Gigi Becali - Ce le-a transmis ziariștilor și cand va mai vorbi cu presa

Gigi Becali le-a transmis jurnaliştilor să nu-l mai sune după meciuri decât dacă echipa lui, FCSB, câştigă partida. El a explicat că a luat această decizie pentru a nu-i mai supăra pe alţii prin criticile sale. Noul antrennor al FCSB, Bogdan Andone, a salutat decizia patronului său, pentru că astfel jucătorii nu vor mai fi admonstaţi de Becali după fiecare partidă, potrivit news.ro.

"Se va schimba puţin apariţia mea.... Nu e bine să apar eu atât de mult ca până acum, mai ales după meci. Că nu e bine, după meci, imediat, eu, Becali, mânios, cine ştie, supărat mai spun lucruri care mâhnesc, supăr pe oameni. Nu o să mai fie aşa. După meci, dacă o să fie un lucru bun, frumos, puteţi să mă sunaţi la bucurie. Pierde echipa, să nu mă sunaţi, că nu o să răspund. Nu vreau să supăr pe nimeni. Că eu când pierde echipa mă supăr puţin şi nu vreau să mâhnesc pe nimeni. Adică, vreau să schimb puţin atitudinea. Toată lumea spune, şi eu cred asta, că nu e bine să apar foarte mult. În plus, vreau mai multă linişte cu viaţa mea, am o vârstă, 61 de ani, vreau mai multă linişte. Pentu ce toată ziua numai Becali, Becali, Becali, Becali! Luaţi un cal de bătaie mai tânăr pe care să-l călăriţi, că pe mine destul m-aţi bătut. Şi o să fie altfel. Dar la bucurie să mă sunaţi, ca să ne bucurăm toţi. La supărare să nu mă sunaţi, că supăr eu mai mulţi oameni", a declarat Becali.

Citește și: Descinderi în FORȚĂ - Mascații au luat cu ASALT evazioniști din Prahova și București

Omul de afaceri spune că el l-a numit pe Bogdan Andone antrenor, pe baza a ceea ce i-a povestit Mihai Stoica despre el. Becali susţine că Stoica i-a transmis că Andone făcea totul la echipă când principal era Mihai Teja.

"Cu MM vorbeam zilnic şi MM mi-a spus că oricum Bogdan Andone le face pe toate. Eu le-am pus la cap. Şi acum, când a venit vremea că nu mai era (n.r. - antrenor) ... MM mă întreba ce facem cu antrenorul. I-am spus să stea liniştit că noi avem antrenor, îl avem pe Bogdan Andone. Că o să vrea Edi, că nu o să vrea, că nu o să vrea cutare, noi avem antrenor. Aveam o apărare care ştiam că o să vină, era Bogdan Andone. Edi, nici la ora asta nu ştiu ce s-a întâmplat, am vorbit ceva acasă, ştiam că o să fie el, dar asta nu-l dezonorează cu nimic pe Bogdan. Dumenzeu i-a deschis drumul lui. Edi a fost inconsecvent, nu vreau să vorbesc de el. Am înţeles că avea clauză de 120.000 şi nu vrea să o plătească. Jucătorii, am terminat şi cu Florentin Matei, a plecat, a semnat, e cuminte, a plecat şi Rusescu, şi Teixeira. Am scăpat de vreo sută de mii cu taxe. Jucători nu cred că o să mai aduc, că nu mai am ce să aduc. Dacă vrea vreun jucător, îi fac poftele şi lui, dar să aibă mare grijă, că trebuie să răspundă pentru el. Au mai făcut Dică şi MM aşa, cu Golofca şi apoi au dat-o în bară. Eu am o filozofie despre viaţă. Filozofia mea de viaţă este că stăpânul e stăpân şi angajul e angajat, aşa am eu şi cu asta merg până la cap. Dacă îmi face pe plac şi face treabă bună şi iese strugure şi dă vin bun, dacă îmi dă el mie un pahar de vin şi gust şi îmi place mie, adică Europa league, dacă îmi dă mie să beau un vin bun eu, adică Europa League, calificare, Gigi Becali, 15-20 de milioane, că atâta se ia acum, eu zic şi zic şi eu la angajat. Dacă îmi dă vin acru, stăpânul vine cu bătaia, că aşa face Dumenzeu cu noi toţi. Asta-i filozofia mea de viaţă şi nu mă scoateţi voi la 60 de ani", a spus Becali, adăugând că nu-i va cere lui Andone nicio schimbare în echipă în timpul meciurilor şi că îi va oferi o perioadă de graţie noului antrenor.

Citește și: Operațiune de AMPLOARE - Polițiștii de la trupele speciale au DESCINS în patru județe

Becali a mai spus că s-a înţeles cu Gheorghe Hagi pentru transferul lui Bradley de Nooijer de la Viitorul şi că mai are de convins jucătorul. Pe Mike Cestor nu l-a vrut la FCSB noul antrenor. "Am vrut să-l iau. L-am întrebat pe Bogdan şi a zis că nu-l vrea. Dacă eram convins, îl luam oricum, dar nu eram. Să vadă el, dacă-l ia CFR-ul şi o să facă faţă la CFR, ce o să păţească el (n.r. - Andone)! Că eu ştiu că îl ia CFR-ul", a avertizat Becali.

El a afirmat că le va mări salariile unor jucători: "Coman are 12.500 şi i-am dat ordin lui Argăseală să-i facă salariul ca lui Man. Trebuie să fie egalitate. Pe Moruţan îl mai las puţin, dacă întră titular îi măresc şi lui, că are 9.000-10.000, dar încă nu m-a convins. Nu micşorez salariile, că eu visez sute de miliaone, bani, din fotbal şi trebuie să măresc miza."

Bogdan Andone spune că este bine că patronul nu va mai vorbi atât de des la televizor.

"Obiectivele sunt normale pentru un club ca Steaua, ne vom aduna cu toţii şi vom face o pregătire bună, vom începe cu dreptul, pas cu pas şi vom face un sezon bun, sunt convins de asta. Probabil va fi un plus pentru jucători, pentru că sunt şi ei oameni, unii sunt mai puternici din punct de veder mental şi fac faţă acelei presiuni, dar unii jucători sunt poate mai moi, mai slabi din punct de vedere mental şi poate uneori le trebuie puţin timp să treacă peste acele declaraţii. Indiferent ce va fi, este foarte important că băieţii sunt acelaşi grup din ultimul an şi cu sigranţă vor face faţă oricărei situaţii", a afirmat antrenorul.

Întrebat dacă el face faţă criricilor patronului, Andone a răspuns: "E normal, criticile aduc progres. De aceea şi oamenii de lângă mine, colaboratorilor tot timpul le cer să-mi spună cum văd lucrurile, pentru că dacă sunt nu ai nimic de câştigat. Orice critică naşte discuţie şi din acea discuţie tragi învăţămintele de care ai nevoie."

În vârstă de 44 de ani, Bogdan Andone îl înlocuieşte al FCSB pe Mihai Teja, demis pentru că nu a câştigat campionatul. Andone a fost secundul lui Teja la FCSB.