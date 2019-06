Schimbare de look pentru Monica Pop. Cum arata medicul oftalmolog

monica pop1

Monica Pop si-a schimbat look-ul. Binecunoscutul medic oftalmolog si-a impresionat admiratorii.

Monica Pop, unul dintre cei mai apreciati medici oftalmologi din tara noastra, si-a uimit fanii din mediul online.

Aceasta apare cu un look schimbat intr-o fotografie postata pe pagina sa de pe o retea de socializare: are parul tuns scurt si deschis la culoare, intr-o nuanta de argintiu. Noul look ii vine foarte bine si a fost foarte apreciat de prietenii din mediul virtual ai medicului oftalmolog.

„Va lumineaza fata! Aratati foarte bine’, „Un look de nota 10, parca ati fi o actrita. Va sta de minune”, „Superba’, „Schimbare de look super tare… Va prinde foarte bine”, „Imi place foarte mult schimbarea asta de look”, „Ce imi place culoarea parului”, „Va sta excelent cu acest nou look. Aproape ca nu v-am recunoscut”, „Va sta super’, „Un look minunat”, „Wow! ce schimbare de look! Super va sta”, au complimentat-o internautii pe Monica Pop.

