Schimbare de macaz pe scena politica: Ludovic Orban mulțumește PSD și anunța ca vrea sa colaboreze și cu social-democrații

Premierul Ludovic Orban, aflat în autoizolare la Vila Lac 1, a fost întrebat duminică daca fizic se simte bine atunci cum se simte din punct de vedere politic după ce a ajuns premier cu voturile PSD. Șeful PNL a raspuns printr-un apel la incetarea razboaielor politice, a spus ca saluta si apreciaza decizia parlamentarilor care au votat investirea guvernului (majoritatea de la PSD) si a indicat ca va colabora cu toate partidele fara sa spuna ca exclude discutiile cu PSD asa cum facea pana acum.

„Ma bucur ca ati pus aceasta intrebare. Parlamentarii PNL nu au fost prezenti decat in numar de 44 tocmai pentru ca ceilalti parlamentari PNL nu au venit izolandu-se pentru a nu transmite virusul in caz ca sunt infectati. Salut si apreciez decizia parlamentarilor din fiecare partid care au decis a investeasca Guvernul, este o decizie responsabila care arata ca Parlamentul a inteles momentul in care ne gasim. Din punctul meu de vedere cred ca razboaiele politice, incercarea de a castiga capital politic ieftin din exploatarea epidemiei de coronavirus trebuie sa inceteze. Toate fortele politice trebuie sa colaboreze pentru a gasi cele mai bune masuri pentru a limita efectele raspandirii si a reduce la maxim impactul economic negativ al pandemiei. In ce ma priveste voi colabora cu toate partidele”, a zis Orban.

