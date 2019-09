Schimbare de ULTIMA ORA in echipa Romaniei pentru meciul Malta. S-a accidentat un titular

romania spania google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Fotbalistul Dragos Grigore nu va evolua in aceasta seara in partida pe care echipa nationala a Romaniei o va disputa, la Ploiesti, cu selectionata Maltei, in preliminariile EURO 2020, din cauza unei accidentari suferite in meciul cu Spania, anunta Federatia Romana de Fotbal pe site-ul sau oficial. "Dragos Grigore a suferit o contuzie musculara la nivelul coapsei drepte in timpul partidei de joi contra Spaniei, iar pentru a nu risca o agravare a acestei probleme, staff-ul tehnic al nationalei impreuna cu cel medical au hotarat ca fotbalistul sa fie menajat pentru partida cu Malta", se arata pe site-ul citat. Calcule! Ce sanse de calificare mai avem. Romania e condamnata sa castige acasa cu Sue ...