Schimbare iminenta de trupe in PSD: Cel puțin 100 de deputați și 50 de senatori social-democrați nu sunt pe locuri eligibile pentru nou mandat

Marea majoritate a parlamentarilor PSD fie nu se regăsesc deloc pe listele pentru parlamentare, fie se află pe liste pe locuri considerate neeligibile și riscă astfel să nu obțină un nou mandat. Din actualii parlamentari PSD, aproximativ 17 senatori și 29 de deputați se vor afla cu siguranță în viitoarea legislatură, a explicat liderul social-democrat, Marcel Ciolacu, la Libertatea.

„Deciziile se iau in interiorul partidului si si le asuma partidul. Din cei 68 de senatori, sau 69, se regasesc in zona eligibila in jur de 17. Din 136 de deputati se regasesc in zona eligibila in jur de 29. Domnule, asta este viata. Unii inteleg ca exista unele momente de oportunitate, o analiza in organizatia locala, dar exista si o analiza la nivel central, asta e democratia intr-un partid. Unii sa vada si ce le-a oferit PSD in 4 ani, unii au fost ministri. Se mai si cern caracterele la un moment dat (...) Inteleg supararile, dar dupa ce esti parlamentar trebuie sa te ridici la inaltimea acestei demnitati si dupa ce iesi sa nu te transformi in țață comunală când vezi că nu te mai regăsești pe liste”, a declarat Marcel Ciolacu.