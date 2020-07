Schimbare in conducerea SRI. Cine va fi noul adjunct al directorului Eduard Raul Hellvig

Schimbare importantă la conducerea Serviciului Român de Informații. Unul dintre cei mai longevivi generali din SRI, Viorel Voinescu, a fost trecut în rezervă. Voinescu a fost numit adjunct al SRI în urmă cu 15 ani, în mandatul conducerii George Maior – Florian Coldea. Președintele Klaus Iohannis a semnat, vineri, 31 iulie, decretul de avansare în […] The post Schimbare în conducerea SRI. Cine va fi noul adjunct al directorului Eduard Raul Hellvig appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.