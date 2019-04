Schimbare in echipa Romaniei de FedCup. Cine ii ia locul Mihaelei Buzarnescu

mihaela buzarnescu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Irina Begu o inlocuieste pe Mihaela Buzarnescu in al patrulea meci al intalnirii dintre Romania si Franta, urmand sa joace contra Kristinei Mladenovic. In primul meci al zilei, Simona Halep va juca impotriva Carolinei Garcia. Dupa prima zi, Romania si Franta sunt la egalitate, scor 1-1. Simona Halep, locul 2 WTA, a invins-o, cu scorul de 6-3, 6-1, pe Kristina Mladenovic, numarul 66 mondial. Apoi, Mihaela Buzarnescu, locul 30 WTA, a fost invinsa, cu scorul de 6-3, 6-3, de Caroline Garcia, locul 21 WTA. Mihaela Buzarnescu, invinsa de Caroline Garcia in Fed Cup Astazi, incepand cu ora 14.00, va avea loc meciul Simona Halep - Caroline Garcia, iar apoi Irina Begu - Kristina Mladenovic. In cazul i ...