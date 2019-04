Schimbare legata de VIZITA Papei. Ce au anuntat organizatorilor

Papa Francisc google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Papa Francisc va efectua o vizita in Romania in perioada 31 mai - 2 iunie. Sanctitaea Sa va participa la evenimente in Bucuresti, Iasi si Sumuleu Ciuc. Cei care vor sa participe s-au putut inscrie pe portalul www.inscrieri.papalabucuresti.ro. In cazul slujbei de la Bucuresti inscrierile au fost prelungite pana pe 15 mai dupa ce autoritatile au extins spatiul dedicat evenimentului, a anuntat purtatorul de cuvant al Ariepiscopiei Roman0-catolice. Noi detalii despre vizita Papei Francisc in Romania „Pentru ca zona de participare s-a extins, datorita bunavointei Primariei Municipiului Bucuresti, azi ar fi fost ultima zi de inscrieri pe platforma online, insa perioada este extinsa pana pe 15 mai&rdquo ...