Schimbare majora la RCA: ce pagube din parcare vor fi acoperite

RCA sufera o schimbare majora care ar putea afecta piata asigurarilor auto. Probabil n-ai luat pana acum in calcul, dar si masinile parcate pot produce pagube. In acest caz, tocmai pagubitul era cel care isi platea singur bunurile distruse. Acest lucru a fost schimbat. Asta inseamna ca de-acum incolo, asigurarile RCA vor trebui sa acopere si pagubele produse de masinile parcate. Este cea mai recenta decizie a Curtii de Justitie a Uniunii Europene, cu privire la reglementarea pietei asigurarilor auto si va trebui sa fie respectata si de asiguratorii din Romania. Schimbarea majora pentru RCA care va fi in avantajul tau Pana acum, se lua in calcul faptul ca pagubele pot fi produse doar de o masina aflata i ...