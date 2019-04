Schimbare mica, impact mare. Ce mutare surpriza pregateste Instagram

Instagram google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Instagram testeaza o schimbare mica de design, dar care ar putea avea un impact mare asupra tuturor utilizatorilor retelei sociale. „Vrem ca urmaritorii tai sa se concentreze pe ceea ce publici tu, nu pe numarul de aprecieri pe care-l primesti. In timpul acestui test, doar persoana care a publicat imaginea sau clipul video va vedea numarul total de aprecieri primite”, asa ar suna descrierea acestei schimbari de design. Ascunderea numarului de like-uri, de aprecieri ar putea reduce mentalitatea de turma in care oamenii dau like doar la postarile care au deja foarte multe aprecieri. Mai mult, ar putea reduce competitivitatea de pe platforma, din moment ce utilizatorii nu-si vor mai putea compara ...