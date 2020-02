Schimbare TOTALA de viziunea in acțiunea politica externa a SUA - Admnistrația Trump reduce cu 21% ajutorul extern. Acțiune speciala impotriva Chinei

Preşedintele american Donald Trump va propune, în proiectul de buget pe anul fiscal 2021, reduceri de zeci de miliarde de dolari în asistenţa externă furnizată de SUA, simultan cu o majorare a fondurilor ce vizează contracararea ameninţărilor economice venite din partea Chinei şi Rusiei, transmite luni Reuters, citând responsabili ai administraţiei.

Proiectul prevede o reducere cu 21% a ajutorului extern, de la 55,7 miliarde de dolari în anul fiscal 2020 la 44,1 miliarde de dolari pentru 2021.



Preşedintele Trump a încercat şi în propunerea de buget de anul trecut să reducă fondurile pentru asistenţa externă, dar s-a lovit de rezistenţa puternică a Congresului şi nu a avut câştig de cauză.



Actuala propunere, ce va fi publicată luni, are şanse mici să fie aprobată, mai ales într-un an electoral.



Potrivit unui oficial citat de Reuters, asistenţa pentru Ucraina va rămâne la nivelul din 2020.



Preşedintele Trump a fost achitat săptămâna trecută de Senat de acuzaţiile, ce i-ar fi putut aduce destituirea, că a stopat un ajutor către Ucraina pentru a exercita presiuni asupra Kievului să-l investigheze pe Joe Biden, fost vicepreşedinte democrat şi potenţial contracandidat al său la scrutinul pentru Casa Albă.



Oficiali ai administraţiei, citaţi de Reuters, au mai afirmat că Trump va solicita o suplimentare de finanţare pentru U.S. International Development Finance Corporation (DFC), de la 150 milioane de dolari la 700 milioane.



DFC, agenţie creată în mare măsură pentru a contracara influenţa economică în creştere a Chinei, serveşte ca bancă de dezvoltare ce intră în parteneriate cu sectorul privat pentru a acorda împrumuturi în ţările în curs de dezvoltare. Agenţia mai are rolul de opţiune de finanţare alternativă la ceea ce SUA acuză a fi practicile prădătoare ale Chinei, prin care aceasta finanţează construirea de porturi, autostrăzi şi altor infrastructuri şi îşi asigură controlul asupra acestora.



Potrivit lui Adam Boehler, directorul executiv al DFC, o parte din bani agenţiei vor fi dirijaţi către tehnologia 5 G în aceste ţări.



Bugetul propune, de asemenea, suma de 1,1 miliarde de dolari pentru măsuri de securitate cibernetică ale Departamentului Securităţii Interne.