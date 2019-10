Schimbari de ULTIMA ORA anuntate de meteorologi. Cum va fi vremea la sfarsitul acestei saptamani

prognoza meteo google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Sfarsitul acestei saptamani si primele zile din saptamana viitoare vor aduce maxime caracteristice unei zile de vara, cu valori de 25 - 26 de grade Celsius, iar deficitul de precipitatii va accentua seceta pedologica, la nivelul teritoriului agricol, a declarat, marti, intr-o dezbatere de specialitate, Elena Mateescu, director general al Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM). "Pe termen scurt, avem cateva informatii. Daca astazi vom mai vorbi in continuare de o vreme mai rece decat in mod obisnuit, incepand de maine valorile de temperatura vor fi in crestere, astfel incat putem sa vorbim intr-adevar la scara intregii tari de temperaturi intre 14 si 21 de grade Celsius. ANM: Cum va f ...