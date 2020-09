Schimbari importante la locul de munca: A trecut de Senat o lege care introduce 'saptamana de lucru comprimata'

Senatul a adoptat tacit un proiect de lege care introduce noi prevederi în Codul Muncii. Legea mai trebuie să fie adoptată și de Camera Deputaților înainte de a merge la promulgare. Printre prevederile legii inițiată de parlamentari USR se numără posibilitatea ca angajatul să aibă o zi în plus de odihnă pe săptămână, în anumite condiții, dar și ca programul zilnic să fie extrem de flexibil și calculat în funcție de „banca orelor de muncă”.

1. Banca orelor de muncă

Angajatorul poate stabili un program de muncă flexibil, bazat pe banca orelor de muncă efectuate de un salariat, cu acordul său, la solicitarea salariatului în cauză. Durata zilnica a timpului de muncă este agreată de către angajator şi salariat la începutul flecărei luni sau la începutul fieecărei săptămâni, astfel încât la finalul lunii numărul cumulat de ore să fie egal cu numărul agreat în banca orelor de muncă. Angajatorul vă ţine evidenta programului de lucru astfel agreat. Angajatorul şi salariatul au libertate totală de a stabili numărul de ore ce vor fi lucrate efectiv de salariat pe zi, acestea fiind contabilizate zilnic în banca orelor de muncă. Media orelor de lucru nu poate depăşi 40 de ore pe săptămână.

2. Săptămână de lucru comprimată

Angajatorul poate stabili un program de muncă flexibil, de tipul săptămânii comprimate, cu acordul sau la solicitarea salariatului în cauză. Angajatorul şi salariatul stabilesc prin contractul de muncă repartizarea programului de lucru, astfel încât din comprimarea zilelor de muncă salariatului să îi rezulte o zi în de repaus săptămânal, raportată la timpul de muncă agreat.

3. Munca in regim de permanenţă

Angajatorul şi salariatul stabilesc prin contractul de muncă repartizarea programului de lucru, in ture lungi de două sau trei săptămâni, in care salariaţii nu von putea părăsi perimetrul locului de muncă al angajatorului, fiindu-le asigurată hrana şi cazarea. Angajatorul va asigura înperimetrul locului de muncă al angajatorului spaţii adecvate de hrană, cazare şi recreere, astfel încât pe perioada muncii in regim de permanenţă salariaţii să nu se deplaseze la domiciliu, ci să rămână in acest perimetru. Salariatii vor beneficia de un spor la salariu, spor de izolare, stabilit prin contractul colectiv de muncă sau, după caz, prin contractul individual de muncă.