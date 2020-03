Schimbari in testarea pentru COVID-19: Intra toți pacienții cu infecții respiratorii și tot personalul medical care are contact cu cazuri confirmate

Institutul Național de Sănătate Publică a decis luni să lărgească categoriile de persoane testate, după numeroase apeluri ale medicilor în acest sens. Practic, toți pacienții internați în spitale care au simptome de infecții respiratorii acute vor fi testați, la fel și personalul medical care intră în contact cu cazuri confirmate cu coronavirus. În țara noastră The post Schimbări în testarea pentru COVID-19: Intră toți pacienții cu infecții respiratorii și tot personalul medical care are contact cu cazuri confirmate appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.