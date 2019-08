Schimbari majore la ANAF

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a anuntat, vineri, la Negresti-Oas, in judetul Satu Mare, ca Vama va iesi din subordinea Administratiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) si va intra sub autoritatea ministrului de Finante. Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a anuntat, vineri, la Negresti-Oas, in judetul Satu Mare, unde a participat la o intalnire cu romani care lucreaza peste hotare si cu oameni de afaceri, ca Vama va intra sub autoritatea ministrului de Finante. „Scoaterea Vamii din ANAF. Se va crea o structura separata, independenta total, sub autoritatea ministrului de Finante, deci nu subordonata cuiva. Ce ramane in ANAF se rearanjeaza, judetele prind puterea pe care trebuie sa o aiba ...