Schimbari mari la ANAF. Institutia scoate la concurs zeci de posturi vacante

Ziuanews a dezvaluit in premiera ieri ca ministrul Razvan Cuc i-a cerut directorului general al Tarom, Madalina Mezei, cu o seara inainte de votarea motiunii de cenzura, sa retina la sol avioanele care decolau din orasele tarii spre Bucuresti, ca parlamentarii sa nu ajunga la vot. Urmarea a fost ca a demis-o pe Mezei pentru ca nu a vrut sa-i execute ordinul.

Liviu Dragnea a depus o contestatie in anulare la sentinta de 3 ani si jumatate de inchisoare primita in dosarul angajarilor fictive de la Protectia Copilului Teleorman. Contestatia in anulare apare inregistrata pe portalul Inaltei Curti de Casatie si Justitie astazi, 18.10.2019.