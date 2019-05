Schimbarile climatice unesc cercetatorii din intreaga lume. Experimentele inedite care ar putea salva planeta

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Oamenii de stiinta de la Cambridge au in plan construirea unui centru de cercetare in care sa dezvolte noi solutii impotriva incalzirii globale. Strategiile vor avea in vedere abordari radicale precum racirea asistata a Polilor si eliminarea dioxidului de carbon din atmosfera. Initiativa este prima de acest gen din lume si este coordonata de fostul consilier stiintific al Guvernului britanic, Sir David King. „Ceea ce vom face in urmatorii 10 ani va determina viitorul umanitatii pentru urmatorii 10.000 de ani. In prezent nu exista niciun centru major care sa se concentreze pe aceasta mare problema”, a declarat el pentru BBC. Unele dintre tacticile avute in vedere fac parte din aria geoingineriei. Centrul pentru Reme ...