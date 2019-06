Schimbat devreme de Mirel Radoi, Alexandru Cicaldau il da de gol pe selecționer: Ce strategie le-a cerut in meciul cu Germania

Mijlocaşul Alexandru Cicâldău a explicat că echipa României a încercat să se închidă la scorul de 2-1, în semifinala cu Germania, şi să încerce să contraatace.

"Nu mă pot bucura că am ajuns în semifinală pentru că ştiu că puteam mai mult. Trebuie să recunoaştem că a doua repriză ne-au dominat, am încercat să ne închidem la 2-1 şi să jucăm pe contraatac, dar a venit acel penalti inexistent după părerea mea. Nu sunt eu în măsură să vorbesc despre acest lucru, dar dacă nu dădea penalti, cred că era cu totul alt joc. Ne pare rău că nu am reuşit să ajunegm în finală. Trebuie să privim partea bună a lucrurilor, nu cred că se aştepta nimeni să câştigăm această grupă şi să ajungem în semifinale. Le mulţumim suporterilor că au fost în număr atât de mare şi astăzi şi ne-au susţinut până la finalul meciului", a declarat Cicâldău, la TVR.

România a fost învinsă, joi, la Bologna, cu scorul de 4-2 (1-2), de Germania, în semifinalele Campionatului European de tineret. Tinerii "tricolori" au condus la pauză, cu 2-1. Două lovituri libere în finalul meciului i-au calificat pe germani în finală. Au marcat: Puşcaş '26 (p), '44 / Amiri '21, '90+4, Waldschmidt '51 (p), '90.