SCJU Sibiu, singurul spital COVID-19 pentru adulti din judet, are un nou director, contestat de PSD

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă din Sibiu, singurul care tratează adulţii diagnosticaţi cu COVID-19, are un nou director, pe dr. Liliana Coldea, care este însă contestată de PSD, care susţine că trebuie reluat concursul pentru acest post, potrivit unor comunicate de presă remise AGERPRES.

Fost director al Spitalului General CF Sibiu, Liliana Coldea este noul director al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă, în urma unui concurs la care a fost singurul candidat înscris, potrivit agerpres.ro.

"Am încheiat cu satisfacţie perioada în care, timp de peste 8 ani, am fost la conducerea Spitalului General CF Sibiu, unde am reuşit să implementez cu succes programul de management şi, împreună cu personalul din spital, am ridicat standardele serviciilor medicale din cadrul acestei instituţii spitaliceşti. Începând din data 10 mai am început o nouă etapă a vieţii profesionale, o provocare care mă onorează şi mă obligă: funcţia de manager al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu. Îmi încep mandatul într-o perioadă dificilă, societatea şi serviciile medicale fiind greu încercate la nivel mondial din cauza pandemiei de coronavirus. Am însă certitudinea că, împreună cu echipa profesionistă existentă în spital, vom trece cu bine această perioadă. Pe această cale vreau să asigur toate cadrele medicale care se află în prima linie că vor găsi în mine tot sprijinul de care au nevoie", a declarat marţi Liliana Coldea.

Aceasta i-a mulţumit pentru activitate fostului director, Cornel Benchea, care face parte din Consiliul de Administraţie al spitalului.

"În ceea ce priveşte activitatea din primele zile, m-am întâlnit cu membrii Comitetului Director şi am început deja deplasarea "pe teren", în secţiile spitalului şi în Ambulatoriu pentru a lua pulsul activităţii iar în perioada imediat următoare voi continua întâlnirile/discuţiile cu şefii de servicii şi cu şefii secţiilor spitalului pentru a cunoaşte în detaliu situaţia existentă, pentru a asigura tot ceea ce este necesar desfăşurării activităţii şi pentru a putea da startul programului de management. De asemenea, vreau să asigur toţi sibienii că în mandatul meu, interesele lor vor fi prioritare şi, împreună cu echipa managerială existentă şi cu Consiliul Judeţean Sibiu, care ne va acorda tot sprijinul necesar, vom desfăşura proiecte care să ridice standardele medicale la cel mai înalt nivel. Îi mulţumesc predecesorului meu, dl. ec. Cornel Benchea, pentru modul profesionist în care a gestionat activitatea spitalului judeţean, sunt convinsă că va rămâne alături de noi în Consiliul de Administraţie al spitalului şi sunt sigură că împreună vom continua toate proiectele în derulare şi vom iniţia şi altele noi, pentru a putea avea grijă în mod profesionist de sănătatea sibienilor", a mai spus Liliana Coldea.

Consiliul Judeţean (CJ) Sibiu, care are în subordine Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă din Sibiu, a dat asigurări că Liliana Coldea va rămâne director al spitalului şi după încetarea stării de urgenţă.

"Imediat ce starea de urgenţă expiră, dacă Spitalul Judeţean va trece în coordonarea Consiliului Judeţean Sibiu, prin Dispoziţia Preşedintei CJ Sibiu va fi numit noul manager al Spitalului, iar doamna Liliana Coldea va semna contractul de management cu CI Sibiu pe o perioadă de 3 ani. În cazul în care Ministerul Sănătăţii va menţine coordonarea spitalelor şi pe perioada stării de alertă, atunci CJ va aştepta expirarea acestei perioade şi comunicarea de către ministerul de resort a unor eventuale reglementări în ceea ce priveşte numirea managerului la SCJU Sibiu", a anunţat CJ Sibiu, printr-un comunicat de presă remis luni.

PSD cere reluarea concursului pentru postul de director general al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă şi reclamă nereguli în cadrul comisiei de examinare.

"În Ordinul emis de Ministrul Sănătăţii cu nr. 610/08.05.2020, se precizează faptul că numirea doamnei Coldea în funcţia de manager interimar pentru perioada stării de urgenţă s-a făcut ţinându-se cont de adresa Organizaţiei Judeţene PSD Sibiu nr. 26/30.04.2020, prin care reclamam constituirea ilegală a Comisiei de Examinare a doamnei Coldea pentru concursul de manager al SCJU. Doi din cei trei membri cu drept de vot şi notare din cadrul Comisiei de Examinare nu îndeplineau criteriile impuse prin Ordin de Ministru, adică experienţă de minim 3 ani ca manageri de spital, sau calitatea de cadru didactic universitar în specialitatea Management sau Sănătate Publică şi Management. Încă aşteptăm răspunsul domnului ministru la adresa înaintată de noi, la care face referire şi dânsul în Ordinul de numire a doamnei Coldea", a arătat PSD Sibiu, într-un comunicat de presă remis luni.