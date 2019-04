Scoala Deleni: ''Pas cu pas spre reusita"

Scoala Deleni google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Solutiile vin de la firul ierbii, din mijlocul comunitatii. ​O scoala adaptata nevoilor comunitatii si elevilor ei are cele mai multe reusite, iar cei pe care ii formeaza in spiritul educatiei pe tot parcursul vietii devin adulti adaptabili, cu mai multe sanse de succes in cariera si in viata. ​In cadrul proiectului "Scoli prietenoase in comunitati implicate", Scoala Gimnaziala Deleni a prezentat marti 16 aprilie 2019, lansarea proiectului de scoala „Pas cu pas spre reusita" care se va derula in perioada mai 2019 – iunie 2021. Printre invitati s-au numarat Primarul Comunei Deleni, Economist Prigoreanu Dumitru, dar si psihologul scolar de la Colegiul National „Stefan cel ...