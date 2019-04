Scoala Gimnaziala George Calinescu Iasi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Scoala Gimnaziala "George Calinescu" Iasi invita copiii la Concursul Regional „Coloreaza-ti viata!", editia a XI-a, sectiunea "Face painting", in ziua de sambata, 13 aprilie 2019, incepand cu ora 12.00, la Colegiul Tehnic "Ion Holban" din Iasi. Tema concursului din acest an, "Personaje istorice romanesti", le va oferi elevilor participanti prilejul de a se documenta si de a face o incursiune in timp pentru a readuce la viata personajele istorice marcante ale Romaniei. Proiectul este avizat de Ministerul Educatiei Nationale in Calendarul Activitatilor Regionale si cuprinde patru sectiuni. Trei dintre acestea - Arta fotografica, ...