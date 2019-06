Scoala Gimnaziala nr. 1 din Castelu a ramas fara acoperis. Firma care a executat lucrarea este radiata (galerie foto)

Acoperişul Şcolii Gimnaziale nr. 1 din Castelu a fost luat, sâmbătă, de vântul puternic. La faţa locului au ajuns pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dobrogea“ al Judeţului Constanţa, care au intervenit cu o autospecială pentru degajarea acoperişului. Acoperişul avea aproximativ 300 de metri pătraţi şi a fost smuls în proporţie de 90 la sută. Din fericire, nu au fost victime., director la Şcoala Gimnazială nr. 1 Castelu, a anunţat şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa de situaţie, mai ales că încă nu s-a terminat Evaluarea Naţională. Azi, elevii trebuie să ajungă la şcoală pentru a vedea rezultatele Evaluării Naţionale şi, eventual, să depună şi contestaţii. Pe data de 29 iunie, vor ajunge iarăşi la şcoală pentru a afla rezultatele finale ale Evaluării Naţionale.„Din păcate, ieri-seară iar a plouat, iar apa s-a scurs prin duze. Mai mult, dejecţiile de la porumbeii din podul clădirii au dus la un miros neplăcut în şcoală. Am luat legătura şi cu ISJ Constanţa şi cu Primăria Castelu ca să vedem ce se poate face“, a explicat Anghelina Târnă, director la Şcoala Gimnazială nr. 1 Castelu.La rândul său, inspectorul şcolar general al ISJ Constanţa, Gabriela Bucovală, a precizat că autoritatea publică locală trebuie să remedieze toate problemele apărute, astfel încât, până pe 31 august, şcoala să fie gata pentru noul an şcolar 2019-2020.Viceprimarul comunei Castelu, Antoaneta Prodan, a declarat, pentru cotidianul ZIUA de Constanţa, că lucrarea de schimbare a acoperişului a fost executată acum 11 ani. „Şcoala funcţionează într-o clădire construită în anul 1974, care avea un acoperiş de azbociment. În timp, în azbociment au apărut fisuri, de aceea în anul 2008, acoperişul a fost înlocuit cu unul nou, din tablă. Firma care acum 10 ani a executat lucrările la acoperiş se numeşte Imperial Turism SRL. Lucrarea nu mai este în garanţie“, a punctat Antoaneta Prodan.În context,, viceprimarul comunei Castelu, a adăugat că urmează să se evalueze paguba şi să se rezolve problema.Potrivit Registrului Comerţului, consultat pe data de 24 iunie 2019, Imperial Turism SRL a fost înregistrată în anul 2003 şi are sediul social în municipiul Constanţa, bulevardul Mamaia. Capitalul social subscris, de 1.000 de lei, integral vărsat, este compus din 100 de părţi sociale. Valoarea unei părţi sociale este de 10 lei. Asociaţi persoane fizice sunt:, cu 5% din capitalul social,, cu 95% din capitalul social. CII Tudoruş Cristina este administrator judiciar. Imperial Turism SRL se ocupa de lucrări de construcţie a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale. Imperial Turism SRL a fost radiată pe data de 23.05.2013.