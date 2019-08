Scoala Mihail Kogalniceanu se va redeschide din septembrie! Elevii vor avea parte de conditii extrem de bune - VIDEO 

scoala Mihail Kogalniceanu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Municipalitatea continua in ritm sustinut lucrarile de consolidare si reabilitare a Scolii primare nr. 33 „Mihail Kogalniceanu”. Unitatea scolara ar putea fi redeschisa in cursul lunii viitoare. Suprafata supusa reabilitarii este de 935 metri patrati. Valoarea estimata a lucrarilor este de 4,9 milioane lei, inclusiv TVA. Prin proiect se propun trei tipuri de lucrari de baza constand in eliberarea prin demolare a corpului de grupuri sanitare, restaurarea fatadelor existente si a celei eliberate prin copierea elementelor pastrate si redeschiderea golurilor de fereastra din camera centralei termice, precum si reabilitarea completa a interiorului prin lucrari de consolidare si recom ...