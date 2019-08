SCOALA pentru TOTI, TOTI pentru SCOALA - spectacole comunitare in cadrul proiectului. Scoli Prietenoase in Comunitati Implicate - FOTO

SCOALA pentru TOTI TOTI pentru SCOALA spectacole comunitare in cadrul proiectului google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In zilele de 18 iulie 2019 si 28 august 2019 au avut loc 2 spectacole in localitatile Deleni si Podul Iloaiei. Acestea s-au derulat in cadrul caravanei Scoli Prietenoase in Comunitati Implicate si au avut drept scop promovarea importantei educatiei si a valorilor incluziunii sociale in cele 6 comunitati implicate in proiect, cu focus pe elevii apartinand minoritatii rome, cu focus pe familiile elevilor, cadrele didactice, dar si cu focus pe intreaga comunitate locala. Astfel, Scoala Gimnaziala Parcovaci, Scoala Gimnaziala "P. Rares" din Harlau si Scoala Gimnaziala Deleni s-au implicat in organizarea spectacolului de la Deleni, ...