Scoala Profesionala ''Stefan cel Mare'' Cotnari vine in intampinarea nevoii de formare a cadrelor didactice si reducerea abandonului scolar

Pentru prima data la Scoala Profesionala „ Stefan cel Mare„ Cotnari se desfasoara in perioada 1 iunie 2018 – 31 mai 2019 proiectul „MANAGEMENT AL CLASEI INOVATOR PENTRU PREVENIREA ABANDONULUI SCOLAR" (2018-1-RO01-KA101-048336), proiect de mobilitate in domeniul educatiei scolare finantat cu 14050 euro prin Erasmus+. Pentru a veni in intampinarea nevoii de formare a cadrelor didactice din scoala noastra in domeniul managementului clasei pentru corectarea riscului de abandon scolar si a comportamentelor de tip bullying s-a identificat in oferta de oportunitati Erasmus+ a site-ului schooleducationgateway.eu cursul de formare „Harmony and learning! &ndas ...